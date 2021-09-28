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2021年9月28日星期二
星笈中文 第037期
可藝首恢復全日課 心肌炎列副作用 有學校指接種放緩
中大醫學院40周年活動 邀全球領袖訂業界藍圖
探月助手「相機指向系統」 理大教授科學館談研發
考生專訪：IB狀元敢思敢言
考生專訪：小學看新聞 大學讀政治
文本細讀：心理描寫的手術刀
實用寫作：評論文——評之以理
考生專訪：IB狀元敢思敢言
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【明報專訊】「看見香港現在這個情况，當然想幫助社會，
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