可藝首恢復全日課 心肌炎列副作用 有學校指接種放緩

本報向3間中學查詢，其中位於何文田的余振強紀念中學，84%中六學生打齊兩針滿14天，昨起恢復全日面授；全校學生接種率則達65%。校長楊學海說，現時學校採用「一校兩制」，教師要兼顧其他班級的半日制時間表，「會辛苦少少」。他稱難料何時可讓全校恢復全日課，「始終不能迫學生，唯有逐級逐級做」，又指倘學生見到學界比賽須先打針，也成打針誘因。至於昨日中六回復全日課，楊學海稱，有學生反映午膳時間與其他學校「撞了」，同一時間湧至餐廳，希望有調節，他昨午與教師商討，擬將部分上午課調至下午，提早放午飯。

聖士提反堂中學：其他學校復課 不構成壓力

另一學校聖士提反堂中學亦計劃中六恢復全日課，校長麥偉麟說，該校部分滿18歲的中六生仍需待接種第二劑新冠疫苗，料該級稍後達七成學生打針門檻，10月底或11月初有望上全日課。至於全校學生接種率現為六成多，麥說尚需有10名學生打針才達到七成，校方會繼續向家長解釋打針後學生能上全日課、參與課外活動，達至均衡發展，亦會勸對打針感憂慮的家長，先徵詢醫生意見。

對於多間中學陸續恢復個別班級或全校上全日課，麥偉麟說對他而言「冇咩壓力」。他說過去兩年，學生斷斷續續上學，加上課外活動暫停，不利學生成長。他說從學生學習利益考慮，冀他們可盡快上全日課，有較多課堂時間並恢復課堂活動。

路德會西門英才中學的中六級逾七成學生打針，助理校長陳耀輝料該級下月初可恢復全日課，惟與全校七成學生打針仍有一段距離。陳說校方每周統計打針學生人數，衛生防護中心轄下科學委員會月中交代青少年打針後患心肌心包炎情况後，打針人數增長明顯放緩。他稱安全最重要，校方沒有催迫家長學生打針，唯有多宣傳、勸說。

昨日迎來疫情期間首次全校全日面授，嗇色園主辦可藝中學74%學生已接種達標。校長張建新稱，高中已逾九成學生打齊兩針並滿14天，但中一僅四成人已接種，「沒有強迫任何人打針，至今仍有學生沒有打，我們會理解和分析原因……會繼續鼓勵同學接種」。

可藝生：冒險打兩針 盼校不限制球類活動

該校新增多項防疫措施（見表）。相隔逾年半未有全日面授課，中三鄭同學說為了參加課外活動，本月打了第一針復必泰疫苗，他對9月便能上全日課感到意外，「想不到咁多人打針」。中五朱同學在暑假已打齊兩針，「打了無得後悔，冒着風險打了兩針，才獲知可打一針」，並希望學校不要限制學生參加球類活動。