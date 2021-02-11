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2021年9月27日星期一
常識學堂 第218期
高中改革釋課時 中學教認識國家 教局倡增OLE至總課時一成以上
教局心理學家：常離群、成績變差 學生輕生警號
科大研大灣區污染 海陸空監測臭氧影響
公民科 樣本試卷出爐
公民點對點：粵港澳合辦 2025全運會
公民點對點：模擬試題
模擬試題參：參考答案
知識寶庫：高速磁浮列車
知識寶庫：答案
快問快答：Delta變種病毒知多啲
圖看議題：香港少數族裔
香江畫報：英國租借新界99年
新聞解碼：9月飛雹
答案
STEAM足迹：動畫角色要有「骨」
STEAM DIY：胡椒退散
偵探M.A.D. 己所不欲，勿施於人
STEAM DIY：胡椒退散
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【明報專訊】看！我們用手指輕輕一點，便可把水面的胡椒粉退散至四周！
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教局心理學家：常離群、成績變差 學生輕生警號
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