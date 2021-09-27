教育
常識學堂 第218期

新聞解碼：9月飛雹

【明報專訊】嘩！不斷有冰粒從天而降，難道世界末日了？落冰雹是自然現象，香港平均一至兩年出現一次。較大的冰雹會破壞農作物，打破窗戶、溫室玻璃和汽車擋風玻璃等，幸好香港大部分落雹個案都是較小規模。

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