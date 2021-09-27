教育
智學公民 第3期

圖看議題：香港少數族裔

【明報專訊】香港居民以華人居多，2016年佔約92%人口，約8%為少數族裔。近年本港少數族裔數目顯著上升，由2006年約34.22萬人上升至2016年約58.44萬人，顯著上升70.8%。

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