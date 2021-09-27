教局心理學家：常離群、成績變差 學生輕生警號

李頴怡提及教師、朋輩、家長3方面角色，促請學校安排校本教育心理學家向全體教師作「識別及支援有自殺風險的學生」校本專業分享，加強教師對「守門人」概念認識，及趁新學年開始培訓新教師，讓他們明白如何識別自殺警號及適切地處理學生的自殺行為。

培訓家長識別警號 下月報名名額500

李表示，有些學生較不願意向教師透露自己問題，只向朋輩面前表達負面想法及情緒，因此教育局開展了「學生守護大使」計劃，學生接受一系列校本及聯校培訓，認識保持精神健康的方法、常見的精神病，關心及應對有情緒困擾的朋輩的實用技巧等，本學年會進一步擴展計劃。

教育局亦為家長舉辦名為「『家』多點守護」網上工作坊，家長接受8小時培訓，加強對精神健康的關注和認識，提升識別和支援有精神健康困擾子女的能力，以及去除向人求助的負面標籤。李頴怡稱，由於家長對工作坊的評價十分正面，本學年工作坊名額增至500個，以高小家長為對象，下月透過「校園．好精神」網站接受報名。