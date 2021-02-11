高中改革釋課時 中學教認識國家 教局倡增OLE至總課時一成以上

新高中的「其他學習經歷」框架（OLE）沿用多時，有5個範疇，包括德育及公民教育、社會服務、藝術、體育發展、與工作有關的經驗。學校如開設體育、音樂、德育、宗教課，也獲計算為OLE組成部分。因應本學年4個核心科目中英數、通識改革，中四OLE的最新分配課時定為總課時的10%或以上。

元朗商會中學「價值教育」 延續初中公民教育

本報向學校了解本學年的OLE規劃，元朗商會中學校長丘志良稱，中英數3科因教學內容不減，故學校未有相應減課節，主要是通識教育科轉為公民與社會發展科釋出課時，令學校有空間推行校本新科「價值教育」，料每個循環周兩課節，希望學校恢復全日面授後推行。他稱，高中「價值教育」科延續另一初中校本科「服務學習與公民教育」，舉例稱初中其中一個主題是長者服務，去年疫情下未能實地探訪老人院，改為視像探訪及為長者製生命故事冊。

丘志良表示，目前仍在構思價值教育科目內容，會扣連該校價值教育，如透過學國家文化遺產的保育與傳承，中華文化精神，學習該校核心價值謙遜感恩。他稱，理解學生及家長緊張學生成績，尤其高中準備公開試，但校方希望培養「又叻又有社會責任的學生」。

連鎮邦：按學生興趣教師專長安排OLE

中學校長會主席連鎮邦表示，學校一般按學生興趣、教師專長安排校本OLE課程，以其校為例，早年於高中設視覺藝術、音樂課作為OLE，至近年因學生需求開設中學文憑試視覺藝術選修科，故再設立新OLE課程媒體教育，聘請教師教學生拍片，除學技巧，亦助提升人文素養。