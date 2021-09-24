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2021年9月24日星期五
智叻中文Smarties' 第472期
教局推「直接錄取」計劃 八大141科參與 中學可薦兩DSE生 直升大學「報神科」
稱新計劃肯定學生不同才能 校長會主席：可探討增名額
書與人生：點解學校 無情緒科
書與人生：情緒化文字 文字化情緒
陋巷日常：沒有了鞋子的門口
閱讀篇章：〈傷疤〉——學生示例分析
校園尺牘：社會服務團招募團員（啟事）
範文天空：最有價值辯論員
經典金句：大丈夫
時事中文：藍鰭吞拿 剔出瀕危
小遊戲答案
周圍「中」：搞出個大頭佛！
考考你答案
講故事：沒有用處的小葉子
講故事：沒有用處的小葉子
【明報專訊】■文：麥曉帆
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教局推「直接錄取」計劃 八大141科參與 中學可薦兩DSE生 直升大學「報神科」
稱新計劃肯定學生不同才能 校長會主席：可探討增名額
書與人生：點解學校 無情緒科
書與人生：情緒化文字 文字化情緒
陋巷日常：沒有了鞋子的門口
閱讀篇章：〈傷疤〉——學生示例分析
校園尺牘：社會服務團招募團員（啟事）
範文天空：最有價值辯論員
經典金句：大丈夫
時事中文：藍鰭吞拿 剔出瀕危
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周圍「中」：搞出個大頭佛！
考考你答案
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教局推「直接錄取」計劃 八大141科參與 中學可薦兩DSE生 直升大學「報神科」
稱新計劃肯定學生不同才能 校長會主席：可探討增名額
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陋巷日常：沒有了鞋子的門口
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校園尺牘：社會服務團招募團員（啟事）
範文天空：最有價值辯論員
經典金句：大丈夫
時事中文：藍鰭吞拿 剔出瀕危
小遊戲答案
周圍「中」：搞出個大頭佛！
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