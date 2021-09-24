教育
語文同樂 第524期

書與人生：點解學校 無情緒科

【明報專訊】教大家如何面對各種情緒困擾、調節情緒的Instagram（IG）專頁「點解學校無教過情緒科」，當中的文章均由臨牀心理學家崖柏撰寫，近月結集成書，並推出展覽。

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