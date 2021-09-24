稱新計劃肯定學生不同才能 校長會主席：可探討增名額

應趁機檢視「3322」大學門檻

連鎮邦稱，據各科學校推薦直接錄取計劃收生要求，如港大社工列明學生要於義工、領導方面具好貢獻，認為計劃可令不同範疇的傑出學生有入大學機會。他稱，中學首年實行計劃，初步會一併開放學生申請，之後逐一檢視，綜觀學生學業表現、非學術上才能所達的程度。他稱，新計劃下每名中學校長可推薦兩人，「往後日子可有機會增加多些名額？可以再討論」，他又認為趁推出計劃，值得思考日後大學收生可否更具彈性，「放下核心科目達3322成績（作為入大學門檻）」，稱2018年中學校長會問卷調查已有92%認同要檢視「3322」入學要求。

中大：重點非學術表現 綜合評估學生

曾在學校課程檢討專責小組建議開設新計劃，現任羅定邦中學校長郭永強表示，他會因應學生不同才能而推薦，「若有些學系競爭大，而你沒有那項才能，就不關你事」。他強調新計劃初衷是「課程與學生配對」，相信校長不會浪費名額。

不過，計劃內個別課程要求學生中學成績彪炳，如班名次首10%，但各校水平不同，被問到會否成「名校之間的競逐」，理工大學教務處副處長林遵武表示，不想中學之間比較，否則便會「去番原本DSE的方法」，強調新計劃的精神是「學生有能力完成課程」。中文大學協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英說，將獨立評估每間中學所推薦的學生，「計劃重點非學術表現，會全面、綜合評估學生」。