教局推「直接錄取」計劃 八大141科參與 中學可薦兩DSE生 直升大學「報神科」

中大88%課程參與

報醫科須班名次前5%

因應學校課程檢討專責小組去年建議，教育局推出計劃，下月6日起接受提名，12月8日截止（見圖）。首年計劃有141個學士課程參與，不同課程詳列要求，包括針對學術水平、社會服務等（見表）。中大參與課程數量屬眾院校之冠，達全校88%（57個），當中包括「神科」醫學，要求學生中五中六成績達全班頭5%等。中大協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英稱，醫科要求某些學科成績紮實；她稱中大在其他方面要求「填到滿滿」，盼學生因應才能申請。被問為何獨法律學院沒參與，她稱「個別學院堅執專業培訓」，按成績收生可保證語文表達、理性分析、掌握法律知識的能力。她續稱，教育學院部分學系亦無參與，「如（想做）英文老師，教別人英文，沒理由取錄Level 1的學生」。

理工大學有23個課程參與，教務處副教務長林遵武稱，明白個別學生或有特別需要，故入學後會提供支援，包括學生輔導、學術指導，「語文沒那麼強的學生可參加」。

教局：院校自主參與 料千學生獲薦

城大和浸大分別提供兩個和3個課程，教育局首席助理秘書長（高等教育）賴子堅表示，個別大學或想觀察首年運作，「唔覺得提供較少課程的大學有任何不好的地方」，強調院校有權將課程「貢獻」給計劃與否。浸大昨回覆本報稱，一向着重課程自主收生，除審視計劃目的和宗旨，亦審慎考慮課程理念，以及甄選要素。城大表示，學務副校長辦公室諮詢各學系後，兩個學系（共5個主修）參與，為STEM相關科目具有特殊才華及表現卓越的學生提供機會。

賴子堅表示，預料1000名中學生獲計劃推薦，「取錄屬大學各自課程的決定，無得預計取錄多少……最希望全部都取錄到」。獲推薦學生須提交大學聯招（JUPAS）申請，課程要放入JUPAS 20項選擇內。明年1至6月需面試，大學可按需要設筆試或應用評核。獲取錄者明年6月會收到「直接錄取通知」，須放棄JUPAS機會，即無論DSE成績如何，均不獲其他課程錄取。