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2021年9月23日星期四
通通識 第725期
計分睇齊港大中大 科大爭DSE尖子
「大月亮」下說故事 共享美好時光
青協：受訪者多認為政府不重視娛樂產業
遲來的「走塑」
時事議題：塑膠污染與本地政策
時事議題：答題指引
概念解碼：生產者責任制
摘星拆解：推動青少年 接種新冠疫苗困難
觀點與角度：病毒須撲滅還是共存？
新聞有常識：社評的作用
真假fun一fun：意大利人手多多
流行世界：兒童潮物 Pop it
每周一圖：樹麻雀愛住近人類
摘星拆解：推動青少年 接種新冠疫苗困難
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【明報專訊】◆新聞資料
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計分睇齊港大中大 科大爭DSE尖子
「大月亮」下說故事 共享美好時光
青協：受訪者多認為政府不重視娛樂產業
遲來的「走塑」
時事議題：塑膠污染與本地政策
時事議題：答題指引
概念解碼：生產者責任制
摘星拆解：推動青少年 接種新冠疫苗困難
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