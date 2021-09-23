青協：受訪者多認為政府不重視娛樂產業

22%年輕人有興趣網上創作

10%電影製作

青協8月25日至9月4日實地調查816名15至65歲港人。於15至24歲的年輕人群組，對「歌、影、視、網上創作」4個界別有興趣的比例，以網上創作（22%）最高，其次是音樂（18%）、電視（10%）、電影（10%）。

研究結果亦顯示，受訪者傾向同意「政府不重視香港娛樂產業的發展」的說法，平均分為6.09分（10分為滿）。研究亦深入訪問本地多位名學者和業界代表，有業界指，政府為本地娛樂產業提供的整體支援相對其他地區不足；其中對流行音樂和網絡創作界的資助相對較少，而資助計劃的申請機制對獨立或新晉創作人亦存在不公。有學者指出，內容產業是一個地方重要的軟實力，值得政府投放資源大力推動發展。

青年創研庫民生組副召集人廖美欣指出，創作空間是孕育文化藝術創作最重要的元素，為了香港文化及創意產業的長遠健康發展，政府必須平衡業界與不同持份者的聲音，提供長期穩定的營商環境。報告亦建議當局正視業界對《2021年電影檢查（修訂）條例草案》的擔憂，更清晰地解說條文，以增強投資者對香港娛樂事業的信心。