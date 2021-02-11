計分睇齊港大中大 科大爭DSE尖子

摘星換算分數較以往高

港大、中大、理大2019年起先後實施調整JUPAS入學DSE成績新計分方法，科大亦宣布2022年起採用新計法，除個別科目，4間大學換算分數一致。科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳稱，每年審視收生情况和收集學生成績，「考到5*比5難很多，5**更是另一層次，（調整計分方法）想配對同學的成就；無特別話要跟其他院校一樣」。她續稱，希望進一步鼓勵成績優異學生報讀科大。

學友社：攻強項可爭多幾粒星

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，預料有意報讀科大收生分數較高學科的學生，影響較大，例如環球商業管理（Global Business）、量化金融學（Quantitative Finance），「以往可逐分計，現在除了夠分，最好多幾粒星，確保突出優勢，拋離其他人」。他又說，中六生備試時，應了解自己各科強弱，更專注在擅長的科目。

他相信大學調整等級計分未必成趨勢，「有院校會取錄5科考獲21分的學生，若推出Bonus Point（額外加分），反而會令各科成績平平的學生卻步不報讀」。他強調，學生仍須留意不同院校個別學系或學科的特別入學分數要求。

DSE獎學金門檻降

此外，以往文憑試考獲5**的科大新生，才可獲頒「文憑試入學獎學金」；下學年起，門檻將下調至一科5*便可，最高可獲全額學費及生活津貼共5.5萬元，每年可續領。科大亦推出「多元發展入學獎學金」，讓在非學術領域有傑出表現的學生申請，得獎者可獲5萬元獎學金，並獲有利的入學取錄考慮；科大稱不設特定名額，會視乎申請人表現。

大學除了經聯招取錄DSE生，亦可經非聯招取錄國際文憑大學預科課程（IBDP）考生。今年IB狀元大增，劉夢琳稱，科大今年取錄IB考生的人數和成績比例，與過往相若，新學年IBDP的獎學金亦將提高；科大本周六將舉行網上本科入學資訊日，參加者可預先網上登記：https://join.hkust.edu.hk/vinfoday