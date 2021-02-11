44課程納SSSDP THEi兩課程被剔出

都大資助學額1235個最多

8間院校之中，都會大學獲最多資助學額，共1235個，課程包括食品測試科學、護理學、物理治療等。職訓局屬下香港高等教育科技學院（THEi）下學年獲資助學額大減58%，至225個學額；該院資訊及通訊科技（榮譽）理學士和創新及多媒體科技（榮譽）理學士兩課程下學年被剔出資助之列。至於東華學院下學年資助學額增約一成至575個，新增學額包括來自新加入SSSDP、屬應用學位的應用老年學（榮譽）理學士課程。

下學年SSSDP有4個應用學位課程，教育局指相關課程着重培養學生應用能力，並結合理論和實踐，通過提供大量實習和職場學習機會以及業界參與，助畢業生獲得相關行業認可的資歷，準備投身特定行業。局方指，應用學位課程收生要求將更靈活，以適當考慮學生學術成績以外相關因素。