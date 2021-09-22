資優生多未獲發掘 錯過報讀黃金期 資優學苑鼓勵學校提名 「非名校專利」

要入讀學苑，學生可透過「學校提名」或「自身提名」（見表），過去數據反映兩者比例約10比1。今年初上任院長的黃金耀，調整收生程序，希望更聚焦選拔合適的資優生入讀，尤其過去的「漏網之魚」，他解釋，部分學校以往甚少提名學生加入學苑，「在banding（組別）較低的學校，多集中補底，無做拔尖，而老師或覺得即使同學全校第一，也比不上其他學校，但其實學苑不是以學術成績揀資優生」。

低組別學校 資源集中補底

「問題學生也可能是資優生」

黃金耀稱，理解學校識別資優生有挑戰，舉例指學生有數學研究天分，但數學考試未必第一，故老師日常、課後觀察非常重要，一些經常「搞搞震」、被視為有問題的學生，也可能是資優生，他鼓勵老師留意課堂、課後表現，或體藝方面傑出的學生。

另一方面，亦有小量學校漁翁撒網式為學生報名，黃金耀稱，希望學校協助揀選合適學生，故今年將「學校提名」人數上限定於50，倘名額不夠用，學生仍可透過「自身提名」自行報名，兩者機會均等。

學苑亦為提名次數鬆綁，以往學生小學階段最多報一次，中學兩次，今年起不限次數，即去年未獲取錄的學生，今年可再報讀。不過，黃金耀籲家長不要太大壓力，平常心看待，他希望家長明白資優教育學苑不是一間補習社，課程不與學校重疊，而是藉各類課程如人文學科、科學、語文、社交等範疇啟發學生。

學員8000歷史高位

料移民潮無礙收生

黃金耀又留意到部分家長緊張資優子女，「子女6、7歲就開始問（可否報讀），甚至希望降低學苑課程10歲的入學年齡」，不過他指考慮到資源及人手，短期內不會調整，他希望家長讓年幼子女自由探索，「盡量不要給他行一條狹窄的路」，指曾有家長斷定小六的子女於生物範疇是資優，希望升讀專攻生物的中學，然而未來社會講求共通能力。

學苑在學人數約8000，黃金耀稱，近年穩步增長，現屬歷史高位，盼兩三年內可增至1萬人，如學員一年內沒有上課會被退學，他指不知有多少學生因移民退出，認為不影響學苑收生。

明報記者 魏綺婷