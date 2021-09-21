理大推31組合課程 增主修選擇彈性

理大副校長（教學）黃國賢稱，理大冀透過整合本科課程，提供更具彈性、更貼合時代需要的教學內容。在「組合課程」安排下，大部分學生須於二年級選主修，惟如考生持DSE最佳5科25分，可提前於一年級選。

核心科增人工智能創業元素

理大亦在現有「大學核心課程」（General University Requirement）加入「人工智能和數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE） 兩大新元素，本科生在學4年內，須在AIDA科目中選修至少兩個學分；及在IE科目選修最少1個學分，才達畢業要求。如學生進一步從AIDA及IE選修最少18個學分，可成為副修；如學生本身修讀特定學科，且選修至少36個AIDA或IE課程學分，可視為副主修（Secondary Major）。