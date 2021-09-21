理大推31組合課程 增主修選擇彈性

【明報專訊】今年中六的應屆文憑試（DSE）考生籌備報讀大學，香港理工大學整合現有課程，下學年（2022/23學年）起，推出31個「組合課程」（Scheme），其中25個「組合課程」，如「生物科技、食物安全及化學科技（榮譽）理學士組合課程」、「會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程」，要求學生讀二年級決定主修，以後者為例，學生可選「會計學」、「會計及金融」或「金融服務」。其餘6個「組合課程」屬專項課程，如護理學、物理治療學，則不設選項。
理大副校長（教學）黃國賢稱，理大冀透過整合本科課程，提供更具彈性、更貼合時代需要的教學內容。在「組合課程」安排下，大部分學生須於二年級選主修，惟如考生持DSE最佳5科25分，可提前於一年級選。
核心科增人工智能創業元素
理大亦在現有「大學核心課程」（General University Requirement）加入「人工智能和數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE） 兩大新元素，本科生在學4年內，須在AIDA科目中選修至少兩個學分；及在IE科目選修最少1個學分，才達畢業要求。如學生進一步從AIDA及IE選修最少18個學分，可成為副修；如學生本身修讀特定學科，且選修至少36個AIDA或IE課程學分，可視為副主修（Secondary Major）。