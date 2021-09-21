官津小一收表 有家長憂國安教育

自行分配學位按「計分辦法準則」甄選學生，家長須昨日起至下周一到小學交表。「一條龍」女校瑪利諾修院學校（小學部）昨早11時起收表，約20名家長前往遞交。家長周先生已為女兒報了4至5間私立或直資學校，稱面對移民潮，由於女兒年幼，暫沒考慮移民。對於學校須展開國安教育，他形容「很麻煩」、感擔心，但即使不喜歡仍要面對，「小朋友仲好細，講幾多佢聽幾多，我們會尊重學校所教」，他會對女兒多解說。

家長鄧小姐亦說，女兒同時已報約10間私立、直資學校，「因為移民潮，覺得（女兒）總會有書讀」。她說暫時會安排女兒留港讀書，未來考慮讓她海外升學。她又認為國安教育等課程有很多不確定因素，但先入讀再了解。

同區名校喇沙小學昨早亦見人龍，操普通話的張女士稱，兒子只有10分，希望碰運氣，欣賞喇沙校風很好，及鄰近住所而報讀；又相信今年適齡學童減少，可增入讀機會。育有兩子的包女士說，大兒子去年就讀中華基督教會基慧小學（馬灣），本學年插班入讀喇沙小學三年級，所以預料弟弟將成為喇沙小學必收的「世襲生」，不會前往原本報讀的兩間直資和私立學校面試。