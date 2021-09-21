敬師日表揚逾1400教師 群育教師解學生情緒建關係

教化代替責備 揭學生患ADHD

明愛樂恩學校中文科教師彭嘉瑛曾在主流校工作，7年前轉往群育學校教書。她說曾擔任一名女生的班主任，該學生一遇不如意事就尖叫、與老師對抗。彭並非只管責備，而是慢慢教化，及後懷疑女生患專注力不足／過度活躍症（ADHD），介紹她看精神科醫生並確診。服藥後女生情緒受控，彭漸漸察覺她有領導才能，故安排她擔任不同校內職務。

這名與彭老師相識3年，往日以粗言對抗老師的女生，今日已拉近與彭的關係，遇問題時願打電話向彭傾訴。彭說以主流學校標準，該女生或許還是「好曳」，「但在我眼中她已經改變了很多」。

有特殊學習需要（SEN）學生本身需教師緊密支援，惟疫情期間長時間網課，彭說學生變得懶散，部分更出現偏差行為。彭不能在學校與學生相見，唯有花額外時間以電話或視像會議程式聯絡她們；每日網上班主任課彭亦堅持學生打開電腦鏡頭，即使她們儀容較「烏搲」亦不要緊，盼趁機看看學生精神狀况，與她們聊天了解近况。

多番鼓勵 寡言生台上展天賦

敬師運動委員會昨舉辦敬師日慶典，表揚逾1400名教師，彭嘉瑛是其中之一，昨日同場獲頒表揚狀的還有中華基督教會基協中學教師馬志聰。以往其校曾辦才藝表演，馬說一名學生「平時一粒聲都唔出」，有老師以為他患自閉症，原本該學生不願參與活動，惟經他多番鼓勵後願意一試，上台表演擔任唱片騎師，結果表現極佳，炒熱全場氣氛，及後同學亦安排他在校內不同場合演出。馬稱，教師或以成績判斷學生能力高低，忽略他們其他才能，此經歷提醒他要盡力發掘學生潛能。