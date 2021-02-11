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2021年9月20日星期一
常識學堂 第217期
初創推呼氣生酮測試儀 飯前飯後即知 可隨身攜帶
港大研究：納米鑽石助抑口腔感染 有潛力發展成抗菌劑
機構為34中學辦課程 輕鬆學理財
公民科設３大主題
公民點對點：電檢修例 不利國安片可禁
公民點對點：參考答案
知識寶庫：「無現金」中國
知識寶庫：答案
大開眼界：世界衛生組織（WHO）
圖看議題：中國產業結構轉型
香江畫報：清廷割讓九龍半島
新聞解碼：3D打印珊瑚礁盤
答案
STEAM足迹：站在舞台燈光下
STEAM DIY：燈光顏色變變變
答案
偵探M.A.D.：守時
STEAM DIY：燈光顏色變變變
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【明報專訊】透過不同顏色的玻璃紙，我們可隨意轉換手機燈光的顏色。為什麼？（圖）
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港大研究：納米鑽石助抑口腔感染 有潛力發展成抗菌劑
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