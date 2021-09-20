教育
智學公民 第2期

圖看議題：中國產業結構轉型

【明報專訊】中國以農立國，中共建政後國家發展以第二產業（工業等）為主，更有「世界工廠」之稱。近年中國快速發展第三產業（服務業等），通過放寬市場等措施，促進製造業由生產型轉變成生產服務型。

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