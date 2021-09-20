教育
智學公民 第2期

公民科設３大主題

【明報專訊】公民與社會發展科（公民科）分三大主題，下設共10個課題，每個課題設若干學習重點。教育局稱以往為通識科編製的教材，部分內容亦切合公民科課程，學校可適當選用。

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