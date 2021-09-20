港大研究：納米鑽石助抑口腔感染 有潛力發展成抗菌劑

蛀牙源於口腔內產生酸性的細菌在牙齒表面形成一層生物膜，而變異鏈球菌（Streptococcus mutans）被指是發病的關鍵；牙周病則是由另一種牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）誘發。亦有口腔疾病是受真菌感染，而針對抑制真菌滋長的研究，過去10多年無大進展。

今次研究由港大電機電子工程系助理教授褚智勤、牙髓病學臨牀助理教授聶燊朗共同擔任首席研究員。他們發現，經高壓高溫處理的納米鑽石，對幾種預選的口腔病原體，包括真菌和細菌（變異鏈球菌和牙齦卟琳單胞菌）的生物膜形成，有明顯抑制作用，對消除已經形成的生物膜也具有一定作用。

他們稱，納米物料能滲透入微生物，又可用作廣泛的藥物輸送，其研究說明了這些納米粒子能操控病原體內的遺傳機制，防止它們附着在任何物質的表面，因而可抑制生物膜的形成。研究結果已在學術期刊Biomaterials Science刊登。