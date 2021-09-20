初創推呼氣生酮測試儀 飯前飯後即知 可隨身攜帶

生酮飲食原本助大腦麻痺病人減少癲癇發作，近年不少人用以減肥。有別一般人主要進食碳水化合物從中攝取葡萄糖以獲得能量，生酮飲食者進食高脂肪、較高蛋白質及小量碳水化合物食物，旨在令身體由消耗碳水化合物轉為燃燒脂肪，過程中產生酮體（ketone），以取代葡萄糖作為能量來源，故量度酮體濃度，便得知身體是否進入生酮狀態。

可連接手機程式 錄丙酮水平

內置AI營養師系統 指導飲食運動

以往人們常以血液或尿液檢測酮體濃度，科技公司「氣葩科技」研發丙酮呼氣測試儀「KetoAir」，機身長約12厘米，方便隨身攜帶。用家只要向儀器呼氣約20秒，就能檢測其身體酮體濃度，即時分析其屬低量、最佳抑或過高。儀器可連接至公司開發的手機應用程式，定時記錄和監察用家丙酮水平、體重等；並內置人工智能營養師系統，因應用家情况指導其營養及運動計劃。

「氣葩科技」創辦人張煒鋒說，丙酮的化學結構與酒精相似，故市面上有聲稱檢測酮體儀器，一併量度酒精濃度，令所得數值不準確。他說其公司研發的測試儀內置丙酮感測器，可檢測低至0.1ppm酮體濃度。10多名生酮飲食者已試用儀器，他們的生酮狀態檢測結果，均與以血液或尿液檢測所得結果脗合。

指10多人試用 與血尿液檢測脗合

張建議生酮飲食者每日至少在早晚檢測丙酮水平一次。他又說，坊間有餐廳標榜生酮飲食，用家進食前後可用儀器做檢測，若丙酮水平讀數在餐後下跌，或意味該餐單不符合生酮飲食原則，用家需要留意，以免影響體內生酮狀態。該公司正研究改善手機應用程式，讓用家輸入進食的食物後，自動計算涉及的各種營養成分，並分析它們如何影響生酮狀態。

中大畢業生創科技公司

參與母校創業日

「KetoAir」預計下月推出，售價介乎150至200美元，張說定價與市面產品相若。作為中大研究院畢業生的張煒鋒，亦參加今年中大創業日活動，在網上展覽推介其公司研發的丙酮呼氣測試儀，期望為產品募集資金及意見等。