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2021年9月17日星期五
智叻中文Smarties' 第471期
35%直資校加費 平均3% 程序年初啟 直資議會料無關移民潮
資助幼園14%全日班加學費 非資助逾半加
培幼會調查：近半受虐童不言經歷 師長不懂辨虐兒行為
今期流行：〈狂〉
今期流行：百年後 重看狂人日記
浮城絮語：Morris/帝江的啟示——《尚氣》打破定見之道
閱讀篇章：睹物思人，託物寓興——林文月〈白髮與臍帶〉
閱讀篇章：卷二實戰
閱讀文言：「騎呢」又何妨
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：報（bou3） 國（gwok3）
時事中文：長者互助的力量
封面答案
周圍「中」：如果我是一棵小草
成語漫畫：熟能生巧
時事中文：長者互助的力量
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【明報專訊】新聞事件
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35%直資校加費 平均3% 程序年初啟 直資議會料無關移民潮
資助幼園14%全日班加學費 非資助逾半加
培幼會調查：近半受虐童不言經歷 師長不懂辨虐兒行為
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