【明報專訊】9月開學,不少同學最關注的,也許不是新學期的挑戰,而是月初上映的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。漫威(Marvel)首度以全華裔演員擔當正反派主角,西方影迷期待,華人觀眾矚目。起初大家都帶質疑目光,如今《尚氣》可打破定見,很值得研究其成功之道。