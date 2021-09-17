培幼會調查：近半受虐童不言經歷 師長不懂辨虐兒行為

倡政府要求學校訂守護政策

國際培幼會去年3月至今年4月，委託香港民意研究所電話隨機訪問1424名家長、兒童和教育界管理層或前線員工，並與個別人士深入訪談。調查發現，22.8%兒童在2019年開學首半年內，在學校、補習社和興趣班經歷至少一項傷害或虐待，包括被同學欺凌、被老師冷落或體罰、被老師接觸到私處；又推算每5名學生中，就有1人曾受傷害或虐待；當中近半兒童（48.2%）不會向任何人訴說經歷。

國際培幼會總幹事蕭美娟指出，調查反映兒童求助意識薄弱，相信兒童感到不安心、怕被人針對，遂不敢訴說，「我們不鼓吹學生濫用投訴，但說出來才有跟進行動處理事件」。

調查中，有家長稱小六的兒子曾被教師用激光筆照射眼睛，要求專心上課，惟她不肯定兒子有否說謊，所以沒向教師反映。國際培幼會助理經理（研究及倡議）陳穎芝指出，調查發現成年人包括家長、教師的兒童守護意識低，未能分辨虐兒行為，建議他們多了解哪些行為會傷害兒童，教育機構亦應提供支援，幫助教師加深認識。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍說，不希望學校在有事發生才懂得補救，建議為新入職教職員提供培訓，強調平日守護兒童的重要，教師要懂得「將心比己」。