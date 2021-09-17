資助幼園14%全日班加學費 非資助逾半加

本報統計部分私立名校幼兒班（K1）的學費加幅，不乏學校加費一成。啓思幼稚園新學費為61,580元，較上一學年加價5540元，增幅達10%；香港培正小學（幼稚園），學費由去年39,870元增至43,860元，亦加一成。維多利亞教育機構屬下幼稚園亦加學費，康怡維多利亞幼稚園加5%至90,090元；維多利亞幼稚園學費則加4%至91,498元。

部分私立名校K1貴一成

教育局回覆稱，有嚴謹機制審視申請，主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀况，包括薪酬調整、改善師生比例及改善學校設施。

學額鬆動可轉校 料有校擱置

私立的思博幼稚園校長蔡麗芳說，不少幼稚園年初或料疫情漸趨平穩，遂申請加學費，相信當時沒考慮移民潮因素。但她稱今年情况特殊，當局批准加費後，部分家長可能因加幅太大，在學額「鬆動」下於學期中途考慮轉校，估計有幼稚園或向教育局申請擱置加價。