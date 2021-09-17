資助幼園14%全日班加學費 非資助逾半加

【明報專訊】疫情下資助幼稚園加價幅度溫和。教育局昨回覆有關數據，全港743間「幼稚園教育計劃」，即獲政府資助的幼稚園，14.2%（88間）全日或長全日班幼稚園獲准本學年加學費，較去年37%大減；而提供半日制班的政府資助幼稚園，99.6%學校學費凍價，僅兩校加學費。不過，於248間非政府資助幼稚園，則有多達51%（83間）學校獲准加費。
本報統計部分私立名校幼兒班（K1）的學費加幅，不乏學校加費一成。啓思幼稚園新學費為61,580元，較上一學年加價5540元，增幅達10%；香港培正小學（幼稚園），學費由去年39,870元增至43,860元，亦加一成。維多利亞教育機構屬下幼稚園亦加學費，康怡維多利亞幼稚園加5%至90,090元；維多利亞幼稚園學費則加4%至91,498元。
部分私立名校K1貴一成
教育局回覆稱，有嚴謹機制審視申請，主要考慮幼稚園整體財政和實際營運狀况，包括薪酬調整、改善師生比例及改善學校設施。
學額鬆動可轉校 料有校擱置
私立的思博幼稚園校長蔡麗芳說，不少幼稚園年初或料疫情漸趨平穩，遂申請加學費，相信當時沒考慮移民潮因素。但她稱今年情况特殊，當局批准加費後，部分家長可能因加幅太大，在學額「鬆動」下於學期中途考慮轉校，估計有幼稚園或向教育局申請擱置加價。