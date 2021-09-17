35%直資校加費 平均3% 程序年初啟 直資議會料無關移民潮

直資學校學費由每年約3000至8萬多元不等。本學年25校加學費，大部分加幅2.5%或以下（見表）。福建中學附屬學校本學年加10%學費至35,750元，校方昨稱，官津學校全面學位化，帶動教師薪酬大幅上漲，學校決意保留人才、維持師生比例1:9，但增加教師薪金開支對財政構成壓力，過去兩年赤字，遂提高學費，家長亦普遍支持。

萬鈞伯裘書院加學費9.8%，仍維持每年5600元低水平，校長黃頴東稱原定去年加費，家長當時已知悉及支持，惟因疫情擱置。他稱整體來說，移民潮對不同學校都添壓力，但暫時對學校影響不大，亦與今次加學費無關。

料退學潮未必致加費 或調整營運

移民潮衝擊學校收生，尤其直資學校依靠政府按學生人數資助及學費營運。陳狄安稱，學校一般1月準備新學年加費程序，當時移民退學未完全浮現，認為移民影響未反映於今次學費調整。不過他認為，即使學校面對此等壓力，亦未必上調學費將負擔轉嫁家長，而是考慮調整營運安排，如開班數目、所提供的教育服務，又或是於教師自然流失而不聘請替補教師，以減少開支。

疫情下近兩年凍結學費學校比例維持約六成，聖保羅男女中學及其附屬小學、拔萃女書院、英華書院等名校亦凍結學費。

私校48%加 國際校45%

教育局稱，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長。

至於私立學校及國際學校的加學費情况，41間（48%）私校獲批加費，較去年12間多，加幅平均4%；獲批加學費的國際學校數量亦增加，今年有24間（45%），加幅平均3.9%。