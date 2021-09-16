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2021年9月16日星期四
通通識 第724期
直資名校小一報名人數跌 校長指移民潮影響 有學生臨開學獲派候補位
涉國安教育 幼園動畫教守規
書簿費平均升近半成 遠超通脹
時事懶人包：教育「雙減」
時事點對點：七成師生齊針可上全日課
Data解密：香港體育活動
題型拆解：可行性≠成效
圖表拆解：疫下綜援婦女工作減
新聞測驗：
新聞測驗：答案
新聞有常識：網上抹黑要負責
新聞有常識：答案
真假fun一fun：自小學習韓國跆拳道
流行世界：醜陋的蔬果
每周一圖：中華白海豚真正的顏色是……
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.A
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直資名校小一報名人數跌 校長指移民潮影響 有學生臨開學獲派候補位
涉國安教育 幼園動畫教守規
書簿費平均升近半成 遠超通脹
時事懶人包：教育「雙減」
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