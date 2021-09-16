直資名校小一報名人數跌 校長指移民潮影響 有學生臨開學獲派候補位

直資名校向來受家長歡迎，聖保羅男女中學附屬小學2022/23學年小一入學表上周五（10日）截止，校方今年收到約4500份小一入學申請，較去年4900份減少，但平均仍有約30人爭一學額。該校回覆稱，相信每年報讀人數與適齡學童人口變化、家庭及個人選擇等因素相關，沒法作具體評論。

競爭料略減 收生較以往寬

拔萃男書院附屬小學收到3212份小一入學申請，較去年3378份減少5%，今年約21人爭一學額。該校回覆指是正常的變動，因每年出生率與入學人數皆有波幅，單憑兩年變化，難以概括特定因素影響入學人數。

至於聖保羅書院小學的小一入學申請人數則上升，今年收到約2400份申請，較去年收到約2250份增約7%。沙田區的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學則回覆指，每年平均有6000至7000人申請小一入學，維持去年收到6855份的水平。

疫下錄影面試 校長：聘專業攝影失真我

思博幼稚園校長蔡麗芳說，其校不少家長報讀直資小學，今年受移民潮影響，有部分原本會入讀直資小學的中產家庭帶同年幼子女離港，但小學學額不變下，估計收生要求會較過往寬鬆，以收錄足夠學生，「有今年升小的學生家長指，上月尾至本月初仍收到直資小學取錄通知」。

疫情下，4間回覆本報的學校中，除男拔附小稱，倘疫情沒惡化，則在下月面見所有申請人，其餘學校的面試均要求家長拍攝短片或網上評審。

蔡麗芳提醒，疫情下不少小學要求家長為子女拍片，代替實體面見，「聽說有家長會聘請專業攝製隊，但小學會覺得未能呈現真實一面」，建議家長和子女展露自然的一面。

至於面試貼士，聖保羅男女中學附小建議家長讓子女「表現真我」；男拔附小指希望看到家長讓子女在面試流露最自然與真摯的一面，相信這樣小孩才能展現潛能與才華；亦藉此讓家長和子女充分了解該校是否適合，希望學生在最理想的環境學習。