Answers, Game

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2021年9月15日星期三
Smarties' Power English 第317期
幼園配合國安教育 K2教升旗「手冊印國歌」
低班學中國航天 邊等廁所邊學《弟子規》
生涯規劃小四起推「認識能力、升學、夢想關係」
雷雄德重返教大任講師 推動成立體育資源中心
大人ing：Tyson Yoshi：跌碰練軀殼
大人ing：Tyson Yoshi留學記 適應自立 學做自己
人物例子庫：想贏奧運冠軍當然難，但只要努力不放棄就可以做到。
古文化談：古代民間玩意
視聽之娛：帶着仇人去逃亡
文字定格：迴轉欺凌
投稿園地：珍惜眼前人
文字發酵：中秋燈謎
參考答案
Talk of the town：Consumption voucher
Talk of the town：2-phase voucher
Answers, Talk of the town
Dig deeper：Artificial beach - Tai Po Lung Mei Beach
Answers, Dig depper
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【明報專訊】◆ Game １
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幼園配合國安教育 K2教升旗「手冊印國歌」
低班學中國航天 邊等廁所邊學《弟子規》
生涯規劃小四起推「認識能力、升學、夢想關係」
雷雄德重返教大任講師 推動成立體育資源中心
大人ing：Tyson Yoshi：跌碰練軀殼
大人ing：Tyson Yoshi留學記 適應自立 學做自己
人物例子庫：想贏奧運冠軍當然難，但只要努力不放棄就可以做到。
古文化談：古代民間玩意
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低班學中國航天 邊等廁所邊學《弟子規》
生涯規劃小四起推「認識能力、升學、夢想關係」
雷雄德重返教大任講師 推動成立體育資源中心
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古文化談：古代民間玩意
視聽之娛：帶着仇人去逃亡
文字定格：迴轉欺凌
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