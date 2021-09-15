幼園配合國安教育 K2教升旗「手冊印國歌」

曾果成幼園：考慮培訓升旗手

本報訪問3間幼稚園本學年國情教育及升旗安排。佛教曾果成中英文幼稚園每天早會和午會都會播國歌，而開學禮、校慶、國慶等特定日子則舉辦全校升旗典禮。該校教師、幼高班級組長謝曉晴說，每天都有唱國歌環節，「小朋友知道，聽到國歌便要肅立」，而播放國歌已是幼稚園恆常活動，超過20年。

今個學年起，該校將學習國歌、國旗納入課程。在低班，課程新增「懂得尊重國旗、國歌、區旗，學習升旗儀式應有的禮儀」，校長伍炫熹說，希望讓幼兒認識國歌和國旗，並建立對國家的歸屬感，稱該校希望利用教育局津貼，添置一支區旗，稍後亦會與幼師商討，會否培訓幼兒為升旗手。

善一堂安逸幼稚園亦恆常舉行升旗及唱國歌儀式，校長麥鳳璋稱，學校數年前已成立幼兒升旗隊，全校教師都曾參與相關培訓，校內有齊旗杆、國旗，早在官方要求前，已定期在校設升旗及唱國歌。她說，學校趁上周「敬師日」舉行儀式，低班（K2）及高班（K3）學生已識唱國歌，「一聽國歌奏起已肅立」，而即使是幼兒班（K1）學生可能平日從電視、電台聽到國歌，也對國歌不陌生。麥又稱，始終幼兒班開學不久，都要家長配合教育，學校今年特別於學生手冊印了國歌歌詞，亦向家長發送唱歌短片，希望幼兒在家也有機會聽及唱國歌。

麥鳳璋稱，學校雖早年已推相關措施，但近兩年特別要讓教師、家長知道有關措施的重要，又指「部分學校或對推行這些有擔憂」，但學校以教育角度出發，而非政治考量。

遵道國慶前派區旗國旗

辦「我愛中國」生日會

遵道幼稚園李副校長表示，校方計劃國慶前夕送同學兩支手搖旗，區旗、國旗各一，配合課堂教國慶；至於學校活動方面，李指本月生日會主題是「我愛中國」，同學可穿華服或中國傳統服飾參與，而10月起會恢復周會，每星期一次全校觀看片段唱國歌及升旗，若未來容許舉辦運動會，將舉行全校升旗禮。