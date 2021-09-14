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2021年9月14日星期二
星笈中文 第035期
首批全日面授 料遇人手困難 更多年級恢復全日課 教師難兼顧半日課程
液滴殺蟲劑易彈走 港大研新技術助依附植物
暫別兩年 科大音樂劇復辦
考生專訪：別叫我狀元
考生專訪：文舞雙全滿光環 天才原是多努力
考生專訪：調整心態做自己 海外升學不考慮
文言遷移：寧為醉翁忘萬事 唯有岩風吹我醒
吾想溫書：卷一閱讀／中心思想題
吾想溫書：卷一閱讀／中心思想題
【明報專訊】文本依據呼應主題
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