教育
星笈中文 第035期

文言遷移：寧為醉翁忘萬事 唯有岩風吹我醒

【明報專訊】中華文化有四大賢母，孟母三遷、岳母刺字，人所共知，另外兩位是：陶侃（晉代名將，陶淵明曾祖父）母親，以及歐陽修的母親鄭氏（五代之後，已婚婦女在本姓後加「氏」字，表示已經出嫁）。

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