教育
星笈中文 第035期

考生專訪：別叫我狀元

【明報專訊】文憑試放榜一周後的周五早上，趙爾納站在校門前向我們招手，我們還未回過神來，他便搶先交代：「我已經想好校園參觀路線了，你們跟着我就好了。」

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