液滴殺蟲劑易彈走 港大研新技術助依附植物

如充水氣球減彈力

論文的第一作者、港大機械工程系博士後研究員韓興稱，液滴如高爾夫球撞到地面，即時彈走，而包了一層超薄潤滑劑的液滴，就像把高爾夫球變成了一個裝滿水的氣球，當水氣球撞擊地面時，水會旋轉並流動，消耗水氣球的動能，「這樣一來，氣球就不會輕易回彈了」。

新技術的另一個潛在應用是噴霧冷卻。團隊稱，傳統噴水冷卻過程中，蒸發的水蒸氣會在界面上形成屏障，阻止更多水到達熱表面，大大延遲冷卻過程，但水滴被高沸點的潤滑劑覆蓋後，變得不容易蒸發，因此更容易與過熱的表面直接接觸。

他們估計，新技術可以將噴霧冷卻的冷卻速度提高4倍，即只需四分之一的水量或時間就可獲得相同的冷卻效果。韓興稱，「想像一下通過噴水來冷卻廚房中的熱鍋。使用新技術，水會牢固地沉積在鍋上，從而實現快速冷卻。」