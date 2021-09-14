首批全日面授 料遇人手困難 更多年級恢復全日課 教師難兼顧半日課程

教育局允許接種率達七成的學校或個別級別，恢復全日面授課堂，教育局上周五（10日）指有5間中學申請。地利亞修女紀念學校（協和）為其中之一，該校中六生昨恢復全日面授，首天下午約40名學生參與選修科課堂；學校明午安排核心科目課堂，所有中六生都會回校（見表）。

首校中六級全日課

地利亞：高中接種快達八成

校長林艷玲表示，目前學校教職員接種率達九成，而7班共240名中六生則達74%，亦有其他學生已打一針，預料9月底高中整體接種率會高於八成，對全校整體接種率達七成感樂觀。林又說，學校會繼續鼓勵學生打針，下月將舉辦中一家長會，「如接種情况不理想會再推廣，但我們毋須每級達七成（接種率），反而希望學生因為打針而有保護屏障」。但林艷玲擔心倘再有級別接種率達標，要為他們安排全日復課會很難，「現時中六的下午課設另一時間表，日後再有其他級可參與下午面授，老師很難抽身，在兩個時間表下生存」。

有其他學校計劃全日面授，創知中學中五及中六級超過七成半學生已接種至少一劑疫苗，校長黃晶榕料該兩級別下月初可恢復全日課。黃說，低年級學生接種率增幅較明顯，其校中一級開學初僅兩成幾人已打一針，現接近四成。他說低年級學生打針與否一般取決於家長意願，有家長擔心疫苗副作用、「睇定啲」，故該校教師致電聯絡他們，解釋疫苗效用，部分家長已反映擬安排子女打針。

創知：致電家長有助谷針

黃又說，其校每日下午辦全方位學習活動，舉行電影放映會、品德教育講座、球類活動等，讓已打兩針滿14日的學生自由參與，校方冀相關活動鼓勵學生打針。

學生久未返全日學，地利亞修女紀念學校（協和）中六生葉同學希望花更多時間準備文憑試，「疫情時很多科都跟不上，恢復全日課可以花更多時間學習」。中六生何同學上月才打齊兩針，他稱曾經猶豫，「想過會否有什麼疾病，出現心肌炎，後來覺得已是中六，想盡快參與下午課」。