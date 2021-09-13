教育
智學公民 第1期

選擇題

【明報專訊】(1) 有效率約66.6%、可在25℃以下可保存3個月、且為全球首款DNA新冠疫苗的ZyCoV-D於8月20日獲以下哪個國家政府批准供12歲或以上者緊急使用？

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