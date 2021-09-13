教育
智學公民 第1期

你識唔識：阿富汗變天 掀難民逃亡潮

【明報專訊】阿富汗武裝組織塔利班在短短10天就攻陷阿富汗所有省會和首都，於8月15日重奪阿富汗控制權，西方多國撤離外交人員和僑民，同時關閉大使館，事件觸發該國新一輪難民潮。以下新聞大事，你識唔識？

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