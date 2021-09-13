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2021年9月13日星期一
智學公民 第1期
屬教聯團體會員 教協解散翌日成立 新工會聚焦勞資糾紛 教師涉失德不受理
同學移民添愁緒 醫生籲家長身教面對離別
公民科 學什麼？
公民點對點：港勞工 夠保障？
公民點對點：參考答案
快問快答：解構新制選委會
知識寶庫：一飛冲天
知識寶庫：答一答
你識唔識：阿富汗變天 掀難民逃亡潮
選擇題
明報教育網：2021/22學年時事基本法問答比賽
香江畫報：中英簽訂南京條約
新聞解碼：懸浮粒子及臭氧
答案
STEAM校園：電子錢包 學習理財
答案
STEAM DIY：不會倒瀉水的秘訣
偵探M.A.D. 承擔責任
公民點對點：參考答案
【明報專訊】(1) C
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