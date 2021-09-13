同學移民添愁緒 醫生籲家長身教面對離別

建議一起面對 分別後仍保持聯絡

鄧振鵬說，近日移民潮中，曾有學生應診時稱因為身邊很要好的朋友移民，從而產生失落情緒，他相信不會形成學生的主要壓力來源，「這可能是一些插曲，即是有很多不如意的事，會加添他（學生）一些不安和焦慮情緒」。他建議家長在生活上與子女一起面對，例如有同學、長輩移民，其實雙方日後仍可保持聯絡，家長可藉機讓子女觀察父母如何面對離別，「這是很好的示範，可不時教導子女」。

鄧振鵬亦遇過前來應診的學生快將移民，留意到小部分人會憂慮人生路不熟，以至害怕難以結識朋友，「我們會叫他們期望新生活，當然之後怎樣沒人知，但仍可盼望在新環境過生活」。

青協業務總監徐小曼接受本報查詢時稱，以一般中學生的年紀，可能較少面對別離，惟他們近一年多了機會面對身邊同學、老師離開，如果當中有熟絡的人感受便更深，可能出現別離的焦慮。她稱，暫未接觸過很嚴重的個案，普遍人的情緒都是不開心，「覺得失去熟悉的朋友」。

青協：先聽子女傾訴 勿太快下判斷

徐小曼稱，如父母聽到子女分享身邊同學或老師移民，「不要太快便覺得 『無事的』，都好多人走，某某都走，太快判斷是『無事』」，而是應先聆聽子女，讓他們知道別離是生活中其中一件所面對的事情，可能會不開心、不捨得，如果子女願意傾訴的話，也可進一步談人與人之間的別離、珍惜現有關係等，最重要是過程要讓他們感受到家人的接納及關懷。

疫下開學情緒困擾增

嚴重個案學生焦慮顫抖需攙扶

此外，連續兩年在疫情下開學，鄧振鵬發現更多學童因學業和人際關係飽受情緒困擾。有初中學生首次求醫，出現焦慮及全身顫抖的徵狀，在學校須由其他人攙扶，甚至氣促或有窒息的感覺，最終未能進入課室而要早退，屬嚴重個案，正接受藥物治療和心理輔導。另有中小學生因擔心上學會感染病毒而出現焦慮。鄧建議家長留意，倘子女出現持續情緒問題，影響正常生活、學習、社交和自理，可考慮求助，包括約見社工、家庭醫生。