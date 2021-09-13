屬教聯團體會員 教協解散翌日成立 新工會聚焦勞資糾紛 教師涉失德不受理

稱教師須維護一國兩制 違法不包庇

昨日正式成立的工會以教聯會址註冊，7名理事會成員，有5人同屬教聯會理事（見表）。教聯會主席黃錦良說，教聯會將與工會分工，前者負責倡議教育政策、推動教師專業發展及提供會員福利；後者跟進教師權益及求助個案。他說，工會成立初期教聯會將提供秘書處支援工作，料之後工會可獨立運作。黃建豪形容兩會友好、關係密切，但教聯會員不會自動成為工會會員。

教聯倡議政策 工會跟進教師求助

黃錦良說，工會要服務全港教師，「無論他是建制抑或民主派工會會員，只要他願意加入，我相信（工會）都歡迎」。工會多名顧問有建制背景，被問到這會否影響教師向工會求助的意欲，黃說，若教師面對權益問題又盼尋求支援，他們應放下政治掛帥的想法。工會主席黃建豪說，工會正處理數宗個案，涉及教師合約或與校長的糾紛。

稱教師應放下政治掛帥想法

黃錦良表示，教聯會屬教育團體而非工會，以往接獲教師有關勞資糾紛的求助時未能跟進；鑑於教師反映冀獲更多支援，故一年多前籌備工會。黃建豪說，工會原擬年底正式成立，但有見教師急需工會支援，故提早成立。工會成立之時正值教協解散，黃說純屬巧合。

行政會議召集人陳智思昨說，對教協解散及支聯會被取消公司註冊感可惜，稱兩組織長時間運作，有其支持者。他認為兩組織解散背後有原因，亦考慮到國安法推出後要遵守幾條紅線，惟他「看不到一兩個組織因為自身問題，會影響香港公民社會」。

黃錦良是教育界選委候選人，同一界別還有另外13名候選人。