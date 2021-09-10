教育
智叻中文Smarties' 第470期

周圍「中」：書包勿亂拋

【明報專訊】又到新學期了！經歷了長時間的網上學習和暑假，現在開始要背起書包上學，回學校上課了！你有把書包執拾好嗎？你又放了什麼在書包裏？

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