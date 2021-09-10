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2021年9月10日星期五
語文同樂 第521期
教局：周六可辦半日活動 資小議會：有校長以為須打針 有校遭康文署拒租場
學生移民離校 校方須申報所赴國家
被投訴擅剪學生頭髮 耀道中學：已約家長面談
澳洲「中國通」任中大協理副校
名家學堂：魯迅，精神！
名家學堂：似熟非熟「魯夫子」
小息講場：反抗荒謬 由擁抱荒謬開始
閱讀篇章：〈白髮與臍帶〉——林文月
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：恩師移居海外致函道別（書信）
範文天空：眾人的老師
經典金句：肯學等於好學？
時事中文：港鐵兩新站書法字
封面答案
周圍「中」：書包勿亂拋
講故事：牙齒家族
校園尺牘：恩師移居海外致函道別（書信）
【明報專訊】韓老師大鑑：
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教局：周六可辦半日活動 資小議會：有校長以為須打針 有校遭康文署拒租場
學生移民離校 校方須申報所赴國家
被投訴擅剪學生頭髮 耀道中學：已約家長面談
澳洲「中國通」任中大協理副校
名家學堂：魯迅，精神！
名家學堂：似熟非熟「魯夫子」
小息講場：反抗荒謬 由擁抱荒謬開始
閱讀篇章：〈白髮與臍帶〉——林文月
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：恩師移居海外致函道別（書信）
範文天空：眾人的老師
經典金句：肯學等於好學？
時事中文：港鐵兩新站書法字
封面答案
周圍「中」：書包勿亂拋
講故事：牙齒家族
教局：周六可辦半日活動 資小議會：有校長以為須打針 有校遭康文署拒租場
學生移民離校 校方須申報所赴國家
被投訴擅剪學生頭髮 耀道中學：已約家長面談
澳洲「中國通」任中大協理副校
名家學堂：魯迅，精神！
名家學堂：似熟非熟「魯夫子」
小息講場：反抗荒謬 由擁抱荒謬開始
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閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
範文天空：眾人的老師
經典金句：肯學等於好學？
時事中文：港鐵兩新站書法字
封面答案
周圍「中」：書包勿亂拋
講故事：牙齒家族
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