教育
語文同樂 第521期

小息講場：反抗荒謬 由擁抱荒謬開始

【明報專訊】人生是荒謬的，但我們要反抗的，並不是荒謬本身，而是遮蔽着荒謬的種種謊言，以及因荒謬而生的虛無主義。反抗需要做的，反而是擁抱荒謬，這個可能是卡繆帶給我們的啟示。

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