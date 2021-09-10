被投訴擅剪學生頭髮 耀道中學：已約家長面談

投訴的家長稱，從子女口中或其親身經歷得知，該校有教師在開學初沒通知家長，就在學校剪學生頭髮，質疑學校依何理據准該教師即場剪學生頭髮。該家長又稱，「所謂身體髮膚受之父母」、「學生髮型不合規格，可先作出警告並告知父母需要當晚解決」，批評老師不尊重。

根據《學校行政手冊》，學校對違規學生處以懲罰措施，應與學生過失的嚴重程度成正比；教師應直接通知家長有關學生所犯校規或學校將採取的訓育措施。

教局：檢查儀容應顧學生自尊

教育局回覆稱，知悉事件後已與有關學校了解詳情及適切跟進。局方指出，一般而言學校訂立儀容服飾方面的校規旨在教育及保護學生；學校檢查學生儀容時應顧及學生自尊及感受，避免不必要身體接觸或尷尬情况。局方稱，學校可考慮採取合理和恰當的行動以維持紀律，有關行動必須符合相關法例要求。