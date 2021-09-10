學生移民離校 校方須申報所赴國家

此外，今年教育局將「數人頭」（點算各校實際在學人數）日子定於下周三（15日）。局方昨向全港學校發信告知安排，與去年一樣，如跨境生及非華語生因疫情暫未回校，只要本學年有參與網上學習或遙距學習活動，點算天仍被視為在學。

教聯會昨致函教育局促特事特辦，盡快推出應對措施，避免有學校因流失大量學生而縮班，影響教師人手穩定性，建議凍結未來3年全港教師人數。教聯會稱，疫情持續年多，兩地仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學，加上移民人數增加，不少學校反映接獲部分學生退學，面對嚴峻縮班危機。

教育局於發給小學的信指出，會根據小一至小六實際在校人數，或按情况特別考慮個別學校本學年的小一派位人數及過往小一收生情况，決定本學年各級核准班數，若人數不足而要縮班，准下調至23人作批班準則。