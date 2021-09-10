教局：周六可辦半日活動 資小議會：有校長以為須打針 有校遭康文署拒租場

教育局回覆本報查詢稱，明白學校希望運用上課日以外時間為學生進行學術或非學術活動，如有學校需在星期六舉辦上述個別活動，有關活動必須只維持半日，而學校須嚴格遵守局方發出的《學校健康指引》及衛生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衛生防疫措施。

疫情下學校課堂、活動等安排需遵守當局的防疫指引（見表）。教育局8月公布開學安排，稱學校維持半日面授課，學生能否在另外半日留校活動，取決於他們有否接種兩劑疫苗滿14日，局方當時沒表明學校能否在周六舉行活動，不少中小學校長對此感疑慮，憂辦活動有違指引。

張勇邦說，近來有小學校長聯絡教育局分區，獲告知學校不得於周六辦活動；亦有學校遭康文署拒借場地以舉行周六活動，原因是參與活動學生未打針，不符教育局指引。張說，部分校長以為能否辦周六活動取決於學生打針與否，而普遍小學生未達打針最低年齡，令他們誤以為小學不得舉行周六活動。他說，學校課外活動停擺近兩年，學生體育發展停滯，盼學校在安全情况下恢復活動。

望恢復學界賽 倡先辦網球乒乓球

教育局稱學校應只准已打兩針滿14日的學生參與體育賽事。張勇邦說，小學生未能打針，為恢復小學學界體育比賽，已建議當局要求參賽小學生在賽前7日內做病毒檢測並持陰性結果報告；先恢復能保持社交距離的項目，例如網球、乒乓球等；並限制每校參賽人數，壓縮比賽時間。

張勇邦是教育界選委候選人，同一界別還有另外13名候選人。