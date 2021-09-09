教育
常識天下 第220期

新聞有常識：分辨假資訊

【明報專訊】別人告訴你的事，你會在未經查證下全盤接收嗎？有沒有想過可能是虛假資訊？在美國，有研究指大部分美國人都高估了自己分辨假新聞的能力，而愈自信者分享假資訊的可能愈大呢！

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